اللومي: استقبال رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لا يشرف مهنة القضاء

قال النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي اليوم الجمعة في جلسة عامة للبرلمان مخصصة للحوار مع الهيئة الوطنية للمحامين إنّ ''السياسة تتدخّل في القضاء''، مشيرا إلى تولي عدد من القضاة مناصب سياسية وأصبحوا يقترحون أنفسهم على السياسيين، وفق قوله.وأضاف أن استقبال رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لا يشرف مهنة القضاء، متابعا "لدينا اليوم سجناء بسبب آرائهم السياسية".واعتبر اللومي أنّ الأحكام تصدر عن قصر قرطاج وينفذها القاضي صاغرا، كما قال اللومي خلال الجلسة العامة إاّن جمعية القضاة أصبحت تتصرف كحزب سياسي.