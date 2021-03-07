المشيشي بن قردان: الحرب على الإرهاب متواصلة إلى غاية تحقيق النصر المبين

اكّد رئيس الحكومة هشام مشيشي أنّ الحرب على الإرهاب تبقى من أولويات عمل الحكومة، التي ستواصل توفير الدعم اللازم لقوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، وتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية لمختلف هذه الوحدات.وشدّد في كلمة القاها اليوم الاحد 7 مارس 2021، في بن قردان، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة لملحمة بن قردان، بحضور والي مدنين، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، والإطارات الجهوية والمحلية، عزم حكومته القويّ والثابت على بذل كلّ الجهود من أجل حماية كلّ شبر من تراب الوطن ودحر خطر الإرهاب والقضاء عليه، وذلك بالتعويل على وحدة المؤسستين الأمنية والعسكرية والتحامهما، وحرفية الأمنيين والعسكريين من مختلف الأسلاك والرتب والهيئات، وكذلك بالتفاف كافة أطياف الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني حولهم.واستحضر رئيس الحكومة معاني الصمود والفداء والروح الوطنية العالية التي يتحلّى بها الأمنيون والعسكريون والمواطنون، مؤكّدا أنّ الحرب على الإرهاب متواصلة إلى غاية تحقيق النصر المبين إن شاء الله.وبيّن ان ملحمة بن قردان الخالدة اجهضت عملية إرهابية جبانة كانت تهدف لزعزعة أمن البلاد واستقرارها وضرب معنويات الشعب التونسي، وساهمت بنجاحها في شحذ همم التونسيين والتونسيات على القضاء على جذور الإرهاب، وشكلت منطلقا لسلسة من النجاحات الأمنية والعسكرية في تتبع المجموعات الإرهابية وإفشال مخططاتها وإيقاف عناصرها والقضاء على قياداتها.وثمّن هشام مشيشي جهود وتضحيات إطارات وأعوان مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي وأفراد المؤسسة العسكرية في مختلف المواقع، ولا سيما منهم المرابطون بالمناطق الحدودية، وأُكْبِرُ فيهم روح البذل والعطاء والتضحية بالغالي والنفيس لحماية بلادنا من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظّمة.واكد رئيس الحكومة ان التاريخ سجل بأحرف من ذهب ملحمة وطنيّة دارت أحداثها يوم 07 مارس من سنة 2016 بمدينة بن قردان الأبيّة، عنوانها الأبرز هو الانتصار على الإرهاب وإحباط مخطّط إقامة إمارة داعشية بالمنطقة،مضيفا بأن هذه الملحمة الخالدة عكست مدى التعلّق بالوطن والاستعداد الدائم للتضحية من أجل الدفاع عن سلامته وعزّته ومناعته كلّفنا ذلك ما كلّفنا.وذكران أبطال قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، مدعومين من أهالي المدينة ومتسلّحين بحب الوطن وبالشجاعة والغيرة على الأهل والعِرْض، نجحوا في إجهاض العمليّة الإرهابيّة والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين وإلقاء القبض على عدد آخر، بالإضافة إلى حجز كميات هامة من الأسلحة والذخيرة، مجددا بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة الترحّم على أرواح شهداء ملحمة بن قردان الأبرار من الأمنيين والعسكريين والديوانة، ومن المواطنين العزّل.