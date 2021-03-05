تلقيحي فايزر وأسترازينيكا سيصلان إلى تونس هذا الشهر عبر مبادرة كوفاكس بكميات مختلفة

باب نات -

انعقد صباح اليوم الجمعة 05 مارس 2021 اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي وبحضور عدد من الوزراء وقيادات الأسلاك الأمنية وأعضاء اللجنة العلمية.وأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي على ضرورة التركيز على وضع رزنامة التلاقيح وضبط الاستراتيجية الوطنية للتلقيح مع التحديد الدقيق للفئات الملزمة بالتطعيم بصفة أوّلية.واعتبر هشام مشيشي أن تقييم الإجراءات المتّخذة وتعديلها سواء بالتخفيف أو بالتشديد تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية ثمّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد نظرا للاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية في علاقة بشهر رمضان المعظّم والاعداد للموسم السياحي والقطاع الثقافي والمؤسسات التربوية في مرحلة ما بعد الكوفيد.1- بالنسبة للحجر الصحي الاجباري للوافدين على تونس*ضرورة الاستظهار بتحليل سلبيPCR قبل الوصول بـ72 ساعة مع القيام بتحليل سريع بمناطق العبور.* حجر صحي ذاتي لمدّة 48 ساعة.* اجراء تحليل ثاني بعد انقضاء فترة الحجر الصحي الذاتي.2- رفع منع التنقل بين الجهات وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد ارتفاع في عدد الحالات بالتنسيق مع السلط الجهوية.3- تعديل توقيت حظر الجولان ليصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.4- غلق المقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة مساء.وتابعت بن علية أن الوضع الوبائي شهد تراجعا في المؤشرات الوبائية المتعلقة خاصة بعدد الحالات المسجّلة ونسبة الوفيات والحالات المقيمة بالمستشفيات إلاّ أنه تمّ تسجيل حالات للسلالة البريطانية المتحوّرة في الفترة الأخيرة في بعض المناطق، حالة واحدة مؤكدة في منطقة في تونس والاشتباه في حوالي 22 حالة أخرى وجاري التأكد عبر التقطيع الجيني للفيروس في المخابر.وأوضح رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنيّة للتّلقيح ضدّ كوفيد-19 الهاشمي الوزير أن تلقيحي فايزر وأسترازينيكا سيصلان إلى تونس في شهر مارس عبر مبادرة كوفاكس بكميات مختلفة 93 ألف و600 لقاح فايزر وحوالي 500 ألف تلقيح أسترازينيكا و30 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك إضافة إلى هبة صينية بـ300 ألف جرعة.وأبرز الهاشمي الوزير أن مراكز التلقيح مستعدّة لمباشرة حملة التلقيح حسب الاستراتيجية الوطنية الموضوعة مع تدارس نسبة مناعة التونسيين لاكتساب مناعة شاملة مع حلول الصيف.من جهته قال وزير السياحة ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار أن الاتصال جاري مع الشركاء بالخارج لطرح الإجراءات الجديدة ورزنامة التلاقيح والمعايير الموضوعة للإقامة في تونس.وبالنسبة للأنشطة الثقافية أكّد الحبيب عمّار أن الأنشطة الثقافية ستتواصل حسب البروتوكول الصحي الخاص لكل نشاط ثقافي.