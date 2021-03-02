الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون : فرنسا تقرأ للجزائر ألف حساب ونحن لم نكن تحت الحماية مثل دولة أخرى...

باب نات -

نفى الاثنين 1 مارس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ان فرنسا تتعامل مع الجزائر على أنها مقاطعة فرنسية.وصرّح في حوار تلفزي بأن فرنسا تقرأ للجزائر ألف حساب وتابع قائلا "ماناش محمية، نتكلم على دولة اخرى ما يشاورهاش ويديرو اش بغاو وتطبّق وتسكت" مجددا تأكيده على أن فرنسا تقرأ ألف حساب للجزائر.وقد أثار تصريح الرئيس الجزائري عديد التفاعلات واعتبر عديد المتابعين أن الرئيس الجزائري قصد بحديثه تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد.يذكر أن قيس سعيد وخلال زيارته الي فرنسا صرّح بأن تونس لم تكن تحت الاستعمار بل كانت تحت الحماية الفرنسية.