الرقاب: حجز كميات من السجائر المهربة مخفية تحت جلود الخرفان

قامت فرقة الحرس الديواني بالرقاب فجر اليوم الثلاثاء 2مارس 2021 أثناء دورية عمل على مستوى الطريق السيارة قابس صفاقس بضبط شاحنة محملة في الظاهر بكمية من جلود الخرفان والماعز وبإيقافها تشكك أعوان الدورية في حمولتها حيث بدت علامات الارتباك على سائق الشاحنة وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور تحت كميات الجلود المذكورة على صناديق تحتوي على 18500 علبة سجائر مهربة أجنبية المصدر قدرت قيمتها ب100 ألف دينار.

تم تحرير محضر حجز في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 120 ألف دينار.



