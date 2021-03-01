النائب بدر الدين القمودي: كمية من تلاقيح كورونا وصلت من دولة خليجية وزعت على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات امنية

اعلن رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي الاحد أن تلقيح كورونا وصل الى تونس من دول خليجية وأن هذه معلومة شبه مؤكدة.واضاف القمودي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك "أن الكمية التي وصلت من التلقيح وزعت على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات امنية.. و'للشعب رب يحميه'.