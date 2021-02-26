محسن مرزوق: '' حركة النهضة أكبر كذابين في العالم''

عركة الرئاسات تضرب السيادة الوطنية

يدعو للتوجه للإستفتاء وعلى أساس نتائجه نذهب للإنتخابات

قال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، اليوم الجمعة، إن "حركة النهضة اكبر كذابين في العالم".وأقر مرزوق خلال حضوره في حصة هنا شمس على اذاعة شمس أف أم، ان "حركة النهضة قادرة على تغيير رأيها وأفكارها حسب مصالحها".وأفاد مرزوق ان النهضة صرحت سابقا انهم لن يتحالفوا مع قلب تونس وتعهدت بتوفير "الويفي" لكنها لم تلتزم بتعهداتها، وفق تعبيره.واكد رئيس حركة مشروع تونس ان النهضة قادرة على التخلي عن المشيشي في أي لحظة، لافتا النظر إلى انه سبق ودعا المشيشي لعدم "التحزم".وعلى ذلك، قال ان "المشيشي حاليا رهينة حزامه السياسي والغنوشي متخفي وراءه وحكومته حكومة محاصصة متنكرة وليست مستقلة".واعتبر محسن مرزوق "العركة بين الرئاسات تضرب السيادة الوطنية".وافاد ان "العركة أساسا بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بشخص وسيط وهو رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتخفى وراءه الغنوشي".وقال مرزوف أن "المديونية دون انتاج تفريط في السيادة الوطنية"، لافتا النظر إلى أن "الإحتلال الأجنبي حاليا ليس بالقوة بل بالإمتناع عن المساعدة وتصنيف البلاد كمشكل أمني ومصدر للهجرة الغير نظامية والفوضى".ودعا مرزوق "للمقاومة المدنية ضد الإستعمار الداخلي الذي يمثلة أطراف في السلطة وهم في الصراع"، مشددا على" ضرورة التوجه للإستفتاء".وقال مرزوق إن المسؤولين في الدولة "لا فلحوا لا في تلقيح الإنسان ولا في تلقيح الحيوان".وقال مرزوق، ان الحل الوحيد للأزمة السياسية الحالية التوجه مباشرة للإستفتاء والعودة لصاحب السلطة وهو الشعب.كما قال أنه من غير المقبول أن يحرم الدستور الشعب وهو صاحب السلطة من الإستفتاء.واكد مرزوق على ضرورة ان يكون الإستفتاء بسؤال حول ان يكون النظام برلمانيا او رئاسيا وعلى ضوء نتائجه يتم التوجه نحو الإنتخابات ولا يتم إعتماد النتائج مباشرة، وفق تعبيره.