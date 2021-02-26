رئيس الجمهورية يلتقي سفير تركيا بمناسبة انتهاء مهامه في تونس

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الجمعة 26 فيفري 2021 بقصر قرطاج سفير تركيا بتونس رفيق علي أونانير الذي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أثنى رئيس الدولة على الروابط التاريخية المتميزة التي تجمع تونس وتركيا ونوّه بالجهود التي بذلها السفير التركي لتطوير هذه العلاقات وتنويعها .ومن جانبه أعرب رفيق علي أونانير عن جزيل شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية لما حظي به طيلة فترة عمله ببلادنا من دعم وتعاون خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.