المرايحي: ''غاية قيس سعيد دفع الناس إلى الشارع وخلق ثورة لإسقاط كامل المنظومة

قال الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في حوار عبر امواج اذاعة شمس اف ام اليوم الاربعاء أن اكبر توصيف للفساد هو رئيس الجمهورية.وأضاف لطفي المرايحي " رئيس الجمهورية يتحصل على راتب 30 مليون دون أن يقوم بأي شيئ".وتابع المرايحي " قيس سعيد لا ينتظر منه خير أبدا ومن حسن حظ التونسيين ان دستورهم لا يمنحه الكثير من الصلاحيات".وتسائل المرايحي " من هو قيس سعيد حتى يتهم الوزراء بالفساد هل هو قاضي حتى يحكم بذلك".و أكد لطفي المرايحي، أن "غاية رئيس الجمهورية قيس سعيد دزان الناس للشارع وخلق ثورة ومعاها تطيح المنظومة كاملة".وقال إن "قيس سعيد لم يحترم الدستور إلا باللسان ونحجح في إستدراج حركة النهضة للشارع".وشدد المرايحي انه"لا يوجد ديمقراطية تصير في الشارع".