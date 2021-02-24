   Warda - ايه ولا ايه  

المرايحي: ''غاية قيس سعيد دفع الناس إلى الشارع وخلق ثورة لإسقاط كامل المنظومة

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 20:43 قراءة: 0 د, 42 ث
قال الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في حوار عبر امواج اذاعة شمس اف ام اليوم الاربعاء أن اكبر توصيف للفساد هو رئيس الجمهورية.
وأضاف لطفي المرايحي " رئيس الجمهورية يتحصل على راتب 30 مليون دون أن يقوم بأي شيئ".
وتابع المرايحي " قيس سعيد لا ينتظر منه خير أبدا ومن حسن حظ التونسيين ان دستورهم لا يمنحه الكثير من الصلاحيات".
وتسائل المرايحي " من هو قيس سعيد حتى يتهم الوزراء بالفساد هل هو قاضي حتى يحكم بذلك".


المرايحي: ''غاية قيس سعيد دفع الناس إلى الشارع وخلق ثورة لإسقاط كامل المنظومة

و أكد لطفي المرايحي، أن "غاية رئيس الجمهورية قيس سعيد دزان الناس للشارع وخلق ثورة ومعاها تطيح المنظومة كاملة".

وقال إن "قيس سعيد لم يحترم الدستور إلا باللسان ونحجح في إستدراج حركة النهضة للشارع".

وشدد المرايحي انه"لا يوجد ديمقراطية تصير في الشارع".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221241

Karimyousef  (France)  |Mercredi 24 Février 2021 à 21h 05m |           
Est ce justifier qu'un président touche autant d'argent.
Bravo docteur Mraihi pour votre franc parler.votre diagnostic est bon.



En continu

Toutes les news

الأربعاء 24 فيفري 2021 | 12 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:57 05:30
11°
 18° % 82 :الرطــوبة
تونــس 10°
0.51 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
18°-1019°-919°-919°-1018°-9
  • Avoirs en devises
    22084,8

  • (24 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,29868 DT        1$ =2,72245 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fev)   336,5 MDT