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من بين ضحاياها فنانة... القبض على معينة اجنبية اختصت نهب اموال ومصوغ مؤجريها

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 19:58 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - تمكن أعوان مركز الامن الوطني بحدائق قرطاج من الاطاحة بمعينة منزلية من أصول افريقية تورطت في سرقة مصوغ وأموال مؤجريها ثم تخفي المسروق في منزل على وجه الكراء بجهة الكرم الغربي تقيم فيه رفقة صديقتها .

وكشفت الابحاث معها تورطها في سرقة مبلغ مالي وقلادة ذهبية تابعة لفنانة من منزلها وقد تم حجزهما ،كما اتضح انها تورطت في سرقة عدة منازل جهة حدائق قرطاج ...


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بها وتحرير محضر في شأها من اجل تهمة سرقة أجير لمؤجره.

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