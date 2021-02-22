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وزير النقل: ألفة الحامدي كان تركيزها على الفايسبوك وليس على إدارة شؤون الشركة وهي خرقت واجب التحفظ وخرقت عدة نواميس للدولة

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 10:17 قراءة: 1 د, 35 ث
في برنامج الماتينال هذا الصباح ليوم الاثنين 22 فيفري 2021 على امواج اذاعة شمس اف ام اوضح وزير النقل واللوجستيك انه قرر اقالة الفة الحامدي كرئيس مدير عام الخطوط التونسية على خلفية خرقها لواجب التحفظ ونشرها لوثائق ادارية على موقع الفايسبوك بما لا يتماشى ونواميس الدولة وتقاليدها.

واكد معز شقشوق ان هذا القرار ياتي استجابة للمسؤولية الوزارية التي يتحملها ولاصحة لكون اتخاذه تم بضغط من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعرب عن احترامه له كمنظمة وطنية لها تاريخها.


من جانب اخر اكد وزير النقل واللوجستيك ان أخطاء الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية قد تكررت بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة واخرها عدم امتثالها صباح اليوم لتعليمات سلطة الاشراف المتعلقة بوجوب حضورها في اجتماع مبرمج صباح اليوم لمتابعة القرارات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الجمعة 19 فيفري 2021 والمتعلق بايجاد حلول عاجلة لانقاذ كامل مجمع الخطوط التونسية خاصة الخطوط التونسية الفنية والتونسية للتموين وايضا المتعلق بالاعداد للاجتماع الذي سينعقد مساء اليوم مع وزارة المالية للنظر في كيفية الحصول على المبالغ المالية التي تم اقرارها لفائدة الشركة.

ولدى رده على سؤال البرنامج والمتمثل فيما اذا كان يشعر بالندم على تعيينه لالفة الحامدي اجاب معز شقشوق ان تعيينه لها جاء بناء على مبدا تعيين كفاءة امرأة وشابة الا انها اثبتت عدم جديتها في التركيز على ملفات الخطوط التونسية وكان تركيزها على الفايسبوك وليس على إدارة شؤون الشركة.



وعلى صعيد اخر افاد الوزير ان هذا الاسبوع سيكون مخصصا لتنفيذ القرارات العاجلة التي تم اتخاذها بشان وضعية الخطوط التونسية من اجل تحسينها واكد ان الهدف يتمثل في توفير ما بين 14 و 17 طائرة لمجابهة الطلب خلال الموسم الصيفي المقبل.


'نهدف إلى توفير ما بين 14 و17 طائرة بحلول الصيف'
وتحدث وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق عن أسطول شركة الخطوط التونسية.

و قال معز شقشوق، إن الأسطول الحالي للناقلة الوطنية في حدود 7 طائرات، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز هذا الأسطول بما بين 14 و17 طائرة مع حلول الصائفة القادمة.




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 221029

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 10h 52m |           
الدولة التي لا تحترم كفاءاتها, ذهبت إلى مزبلة التاريخ. مستوى الطبّوبي من مستوى ألفة. وتحبّوا البلاد تقوملها قائمة

Aruodg  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 10h 41m |           
أنصدق هذا الوزير أم قانون النفاذ للمعلومة الذي يتيح الحصول على هذه المراسلات؟
واجب التحفظ علي خمج الاتحاد!!!!!

Artiz  (Korea, Republic of)  |Lundi 22 Février 2021 à 10h 28m |           
واجب التحفظ علي خمج الاتحاد



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