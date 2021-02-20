في الفايسبوك: ايحاءات جنسية وهتك لعرض وشرف ألفة حامدي من طرف سامي الطاهري وصحفي بالإذاعة الوطنية!!

نشر الجمعة 19 فيفري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري تدوينة انتقد فيها اجراء الر.م.ع للتونيسار ألفة حامدي لقاء مع السفير الأمريكي بمقر اقامته على اعتبار أنها لم تعلم وزارة الاشراف والحكومة حسب تدوينته.وتبعت التدوينة بعض التعليقات من الطاهري وصحفي بالاذاعة الوطنية اثارت جدلا واسعا لما تضمنته حسب تعبير عديد النشطاء، من ايحاءات جنسية وهتك لشرف وعرض ألفة حامدي على خلفية لقاءها بالسفير في مقر اقامته.وعلق الصحفي المذكور قائلا " صحة ليه السفير ما عندوش مشكل لوكال" ليعقّب الطاهري قائلا "وعلى البحر" الأمر الذي اعتبره النشطاء انحطاطا أخلاقيا وقلة حياء تعكس مستوى أصحابها.من جانبه عبر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن تضامنه مع ألفة حامدي وعلق قائلا "هذه اخلاقهم وهذه رؤيتهم للمرأة التونسية...".