   D Brubeck - Pennies from Heaven  

في الفايسبوك: ايحاءات جنسية وهتك لعرض وشرف ألفة حامدي من طرف سامي الطاهري وصحفي بالإذاعة الوطنية!!

Publié le Samedi 20 Février 2021 - 13:35 قراءة: 0 د, 37 ث
نشر الجمعة 19 فيفري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري تدوينة انتقد فيها اجراء الر.م.ع للتونيسار ألفة حامدي لقاء مع السفير الأمريكي بمقر اقامته على اعتبار أنها لم تعلم وزارة الاشراف والحكومة حسب تدوينته.

وتبعت التدوينة بعض التعليقات من الطاهري وصحفي بالاذاعة الوطنية اثارت جدلا واسعا لما تضمنته حسب تعبير عديد النشطاء، من ايحاءات جنسية وهتك لشرف وعرض ألفة حامدي على خلفية لقاءها بالسفير في مقر اقامته.

وعلق الصحفي المذكور قائلا " صحة ليه السفير ما عندوش مشكل لوكال" ليعقّب الطاهري قائلا "وعلى البحر" الأمر الذي اعتبره النشطاء انحطاطا أخلاقيا وقلة حياء تعكس مستوى أصحابها.

من جانبه عبر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن تضامنه مع ألفة حامدي وعلق قائلا "هذه اخلاقهم وهذه رؤيتهم للمرأة التونسية...".



Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 220931

Mahdibey  ()  |Samedi 20 Février 2021 à 15h 22m |           
عيب والله عيب...

Karimyousef  (France)  |Samedi 20 Février 2021 à 15h 19m |           
ماذا تنتظر من اتحاد الخراب. ارجو ان يقع خوصصة هذه الشركة و التفويت فيها الى شركة اوروبية ،باش تقص عليهم العلفة

Hassen  (Tunisia)  |Samedi 20 Février 2021 à 14h 55m |           
Elle doit les poursuivre en justice cette bande de conards

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 20 Février 2021 à 14h 41m |           
هو أحد أهم المأبونين في إغتيال بلعيد...

Mnasser57  (Austria)  |Samedi 20 Février 2021 à 14h 22m |           
يا خامج يا عافن يامسخ يامجرم لا تنس انك متواطيء مع ابنك السائق الذي كان حاضرا في قتل شكري بلعيد .هذيكا تونسية قفصية بنت الهمامة راجل موش كيف ماتتصور ياحيوان يانذل لعنة الله عليك وعلى من يقف معك وموش رجال ابناء قفصة يمسكوك ويقطعولك سروالك ويسكرولك فمك بال.....تفوه عليك

Fathi  (Tunisia)  |Samedi 20 Février 2021 à 14h 06m |           
Ou est le syndicat des ....journalistes ????est ce normal ???
L'UGTT aussi doit revoquer ce poct ....sami tahri.....une autre bouthaina gouia.....quand c'est contre nos ennemis on fait sourde oreille.....ceci a un prix ???? combien???quand???? DIEU SEUL LE SAIT.....

Afarit  ()  |Samedi 20 Février 2021 à 13h 46m |           
اللهم لعنتك على الفاسقين سامي الطاهري وصاحبه في الإعلام
لعنة أبدية سرمدية.
بنص القرآن هذين الفاسقين ملعونين ولا تقبل شهادتهما
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

قال الله تعالى:إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

يفسر علماء النفس هذا الأمر ب
projection psychotique



En continu

Toutes les news

السبت 20 فيفري 2021 | 8 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:33 18:07 15:38 12:40 07:02 05:35
20°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 10°
4.63 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
21°-1021°-1118°-1417°-1417°-12
  • Avoirs en devises
    22047,4

  • (19 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28836 DT        1$ =2,73542 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 fev)   1135,7 MDT