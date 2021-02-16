   Om Kalthoum - الأطلال  

كورشيد يُعلّق على رسالة قيس سعيّد لهشام المشيشي: انتظرت الحمار الذي يأكل الدستور فجاء وأكله

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 21:08 قراءة: 0 د, 35 ث
عبّر الثلاثاء 16 فيفري، النائب مبروك كورشيد عن استنكاره لما وصلت اليه أوضاع البلاد خاصة في ظل العلاقة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي خاصة اثر الرسالة التي وجّهها الاثنين 15 فيفري قيس سعيد لهشام المشيشي.

وعلّق كورشيد قائلا "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه...ما وقع فوق الوصف والتشخيص ولم يخطر بفكري أن يقع في تونس ما وقع وكنت أعرف سابقا أن الدستور الذي بين أيدينا هو دستور رديء وانتظرت الحمار الذي يأكله وأُكل من الحمار".


يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان تحدّث في 2013 عن خوفه من أن الدستور الذي سيأتي لاحقا سيأكله الحمار.








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