مصالح الحرس الديواني بصفاقس تحجز كميات من المصوغ المهرب بقيمة 350 ألف دينار

باب نات -

في إطار مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة، تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس إثر عمل استعلامي من الكشف عن كمية من الذهب والفضة المصنعة المهربة بقيمة 350 ألف دينار داخل محل غير مرخص له لصناعة المصوغ الذي لا يملك صاحبه في شأنه أية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكه أو ما يفيد خلاص الآداءات والمعاليم المستوجبة في الغرض.وقد تم ذلك إثر تحول دورية إلى المحل المذكور حيث بحضور صاحب المحل تم العثور على 2244 غرام من الذهب المهرب و3770 غرام من الفضة المهربة.ووفق بلاغ للديوانة, تم تحرير محضر حجز للمصوغ وللمعدات وتمت دعوة أمين الصاغة بالجهة لمعاينة المحجوز كما تم بعد استشارة النيابة العمومية الإذن لفرقة الحرس الديواني بصفاقس لمواصلة التحريات في الغرض.