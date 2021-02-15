كمال بن مسعود: ليس من حق رئيس الجمهورية احتكار تاويل الدستور تأْوِيلاً يحتجّ به على غيره

نصحت رئيس الحكومة بأن لا يستقيل

يدعو المشيشي للقيام بخطوة نحو سعيد لإيجاد حل بشأن استعفاء الوزراء الـ4 وتغييرهم

قال أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود، في تصريح لبرنامج الماتينال على اذاعة شمس اليوم الإثنين 15 فيفري 2021، إنه لا رئيس الدولة ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الحكومة من حقّه أن يُؤوِّلُ تأْوِيلاً يحتجّ به على غيره .وأضاف كمال بن مسعود، أنه من حق الرؤساء التأويل عند ممارسة اختصاصهم لكن القول بأن رئيس الدولة وهو احدى السلطات الثلاث يصبح يحتكر التأويل يصبح هناك خطر لأنه في تأويله سوف يؤول بالضرورة لفائدته ولفائدة توسيع صلاحياته.وتابع بن مسعود أن رئيس الجمهورية حامي الدستور ويسهر على احترامه لكن لا اختصاص دون نص والمحكمة الدستورية هي الوحيدة المخولة بالتأويل.وقال بن مسعود، إنه نصح رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال لقائه بعدد من رجالات القانون بعدم تقديم استقالته .وأضاف كمال بن مسعود، خ أنه في حال استقال المشيشي تمهيد لعرف دستوري بأن الرئيس من حقه معارضة التحوير الوزاري ومن لا يوافقه يستقيل.كما أوضح أن بلادنا ليست في ظرف يسمح بالفراغ القانوني وباستقالة رئيس الحكومة تعود الكرة لرئيس الجمهورية لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.ودعا أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود، رئيس الحكومة هشام المشيشي للقيام بخطوة نحو رئيس الجمهورية سعيد لإيجاد حل بشأن استعفاء الوزراء الـ4 وتغييرهم .وأضاف كمال بن مسعود، أن هناك من اقترح على المشيشي خلال اجتماعه بعدد من رجالات القانون دمج وزارات وتكوين أقطاب ويواصل العمل بالوزراء الحاليين لكن هذا الحل لن يكون دائما لأن الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال.