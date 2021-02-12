سمير ديلو: عريضة سحب الثقة من الغنوشي لن تمر

قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" اليوم الجمعة ان عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لن تمر.واضاف سمير ديلو " فليفعلوا ما يريدون وليجمعوا النواب من مختلف الكتل لكن تاكدوا ان العريضة لن تمر لانها لن تصل الى العدد المطلوب".وتابع ديلو " من يعتقد انه باخراج الغنوشي من رئاسة البرلمان ستحل كل الامور والملفات هو مخطئ ولا يمكن ان يكون حلا سحريا لمشاكل البلاد".وحول الازمة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد قال ديلو " حكومة المشيشي لن تستقيل لكن في المقابل لا استبعد كل التطورات".وطالب ديلو ان تكون المبادرة من الوزراء المعنيين بالسجال بين المشيشي وسعيد لحل الاشكال مضيفا " تحسين العلاقة بين الغنوشي وسعيد سيؤدي كذلك الى تحسين الوضع السياسي".يذكر أن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته، قالت إن الكتلة قرّرت فكّ اعتصامها الذّي بدأته منذ أوائل شهر جانفي الماضي، معتبرة أن الاعتصام "حقّق أهدافه" أي جمع الإمضاءات لتوقيع عريضة ضدّ رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي.ودعت موسي خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بمقر البرلمان، كلّ الكتل والنواب الذين وقّعوا على العريضة، إلى الإعلان عن أنفسهم ونشر إمضاءاتهم في الإعلام، مثلما فعلت كتلة الدّستوري الحر، حتى لا يبقى العدد الحقيقي للإمضاءات المجمّعة، مجرّد تخمينات ورهين تصريحات من هنا وهناك.