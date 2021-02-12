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سهام بن سدرين " مبروك كورشيد متورط في الخيانة العظمى واهدر 1500 مليار وسنقاضيه

Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 09:54 قراءة: 0 د, 21 ث
قالت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في مداخلة على قناة التاسعة ان وزير أملاك الدولة السابق تورط في إهدار 1500 مليون د كنا سنتحصل عليها في قضيتي تحكيم.
وأضافت سهام بن سدرين " القاضي لزهر الجويلي طالب كورشيد بعدم استغلال ملف املاك الدولة في الحسابات السياسية فقام بطرده".
وتابعت سهام بن سدرين " مبروك كورشيد متورط في الخيانة العظمى وسنقاضيه".





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