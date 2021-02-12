سهام بن سدرين " مبروك كورشيد متورط في الخيانة العظمى واهدر 1500 مليار وسنقاضيه

قالت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في مداخلة على قناة التاسعة ان وزير أملاك الدولة السابق تورط في إهدار 1500 مليون د كنا سنتحصل عليها في قضيتي تحكيم.وأضافت سهام بن سدرين " القاضي لزهر الجويلي طالب كورشيد بعدم استغلال ملف املاك الدولة في الحسابات السياسية فقام بطرده".وتابعت سهام بن سدرين " مبروك كورشيد متورط في الخيانة العظمى وسنقاضيه".