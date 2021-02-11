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عيد الحب مع Ooredoo آيفون 12 و 15000 دينار للربح

Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 16:28 قراءة: 0 د, 45 ث
بلاغ صحفي - تواصل Ooredoo إسعاد مشتركيها بالمفاجآت السارة وتمنحهم هذه المرّة فرصة الفوز بجوائز نقدية وهدايا أخرى.

بمناسبة عيد الحبّ، تمنح Ooredoo مشتركيها فرصة الفوز بـ 15.000 دينار وهاتف آيفون 12. يمكن للراغبين في الاشتراك والفوز بأحد الجوائز المذكورة، القيام بعملية بسيطة تتمثل في شحن هواتفهم بمبلغ 3 دنانير فما فوق خلال الفترة الممتدة بين 11 و13 فيفري.
وسيتمّ الاعلان عن سبعة فائزين محظوظين يوم 15 فيفري، 5 منهم سيتحصلون على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار لكلّ فرد كما سيتحصّل فائز واحد منهم على الجائزة الكبرى 10.000 دينار نقدا، إضافة للفائز الأخير بجهاز آيفون 12.

وكلّما شحنت هاتفك أكثر، زادت حظوظك في الربح. لا تفوّتوا هذه الفرصة لتكونوا ضمن الفائزين.

كما يمكنكم مضاعفة فرصكم للفوز 1000 مرّة، من خلال الشحن عبر تطبيقه My Ooredoo. ويمكن لمشتركيOoredoo التوجّه إلى أقرب مغازة Ooredoo وملئ استمارة التسجيل في السحب مجانا. وسيتمّ الإعلان عن الفائزين على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال صفحتينا الرسمية على الفيسبوك والانستغرام.

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