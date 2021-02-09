المشيشي يراسل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين و''يستفتي'' أساتذة القانون

كشف الأستاذ الجامعي في القانون سليم اللغماني في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أنّه سيحضر ضمن فريق رجال قانون دعاهم رئيس الحكومة هشام المشيشي للإجتماع يوم الاربعاء 10 فيفري.وأكّد اللغماني أنّه سيلبّي الدعوة، مضيفا أنّه سيعلن إثر ذلك عمّا سيقوله في الإجتماع.ويُذكر أنّ الإشكال الدستوري والقانوني المطروح اليوم يتعلق بأداء الوزراء المزكّين من مجلس نواب الشعب لليمين أمام رئيس الجمهورية.وكان المشيشي طلب استشارة من المحكمة الإدارية فضلا عن مراسلته رئاسة الجمهورية في مناسبتين من أجل تحديد موعد لآداء اليمين.راسل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص أزمة التحوير الوزاري ‎من ناحية أخرى كشف النائب مبروك كورشيد في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الحكومة هشام المشيشي راسل اضافة للمحكمة الادارية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص أزمة التحوير الوزاري.وأضاف مبروك كورشيد " المشيشي يريد إيجاد مخرج قانوني ودستوري للازمة لكن لجوءه الى المحكمة الادارية كان خطا".وتابع كورشيد " الخلاف سياسي ولن يحل الا بجلوس الطرفين على طاولة حوار لايجاد مخرج ...