سنية الدهماني تعلّق على الأزمة بين سعيّد والمشيشي: قعدنا ضحكة..عطّار قرطاج "يتْفِيسخْ" على عطّار القصبة

عبّرت الثلاثاء 9 فيفري، كرونيكور اذاعة اي أف أم سنية الدهماني عن أسفها لما آلت اليه العلاقة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد اثر ما راج حول المراسلة التي أرجعتها الرئاسية للحكومة بخصوص اليمين الدستورية بسبب خطأ شكلي.واعتبرت سنية الدهماني أن ما يحصل بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مهزلة وعلّقت قائلة "رانا قعدنا ضحكة..عطّار قصر قرطاج يتفيسخ على عطار القصبة" داعية الطرفين الي التوقف عن هذه الممارسات.