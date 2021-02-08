   Abdelhalim - بتلوموني ليه  

أزمة آداء اليمين الدستورية: المشيشي يتجه إلى القضاء الإداري

Publié le Lundi 08 Février 2021 - 19:22 قراءة: 0 د, 30 ث
أكد المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الإثنين، تلقي القضاء الإداري الإستشاري مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للأحد عشر وزيرا المزكين من مجلس نواب الشعب.

وفي تصريحه، أوضح الغابري أن ''الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الاشكال القانوني وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، وذلك طبقا لوظيفتها الاستشارية''. كما أكد أنه يمكن مراسلة المحكمة الادارية من طرف رئيس الحكومة أو البرلمان في إطار وظيفتها الإستشارية، قائلا إن هذا الدور ''له آلياته وفِقْههُ القضائي لحل مثل هذه الإشكاليات''.


Credits Mosaique FM



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220181



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 08 فيفري 2021 | 26 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:54 15:29 12:40 07:15 05:47
14°
 19° % 62 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1120°-1223°-1318°-1019°-12
  • Avoirs en devises
    22460,0

  • (8 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,27400 DT        1$ =2,73233 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 fev)   1718,6 MDT