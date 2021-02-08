تونس – البنك الأوروبي للإستثمارحرص مشترك لمزيد تطوير التعاون وتنويعه

باب نات -

إجتمع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بعد ظهر اليوم عبر آلية التواصل عن بعد بنائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ((BEI Ricardo Morinho FELIX بحضور مدير مكتب البنك بتونس Jean Luc REVEREULT وعدد من إطارات الوزارة.وخصص الإجتماع لتدارس مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون المالي للفترة الأخيرة الذي شمل عددا من المشاريع التنموية في قطاعات مهمة على غرار قطاع مياه الشرب والكهرباء والبنية الأساسية والتطهير وكذلك خطط عمل ومشاريع الفترة القادمة والتي تهم قطاعات النقل البري والطاقة الكهربائية وتطوير وتحسين المؤسسات التربوية وتوفير الدعم لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها.وأعرب علي الكعلي بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى الشراكة القائمة بين تونس والبنك الأوروبي للإستثمار مؤكدا حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة وتنويعها خاصة في المرحلة القادمة، مؤكدا على أهمية حسن إعداد المشاريع المزمع تقديمها للتمويل بما يضمن السرعة والنجاعة في تنفيذها خاصة على مستوى الآجال، هذا الى جانب الإسراع في إنجاز المشاريع الممولة من قبل البنك وتذليل كل الصعوبات التي حالت دون تنفيذها في الآجال التعاقدية.كما قدم الوزير لنائب رئيس البنك الأوروبي أهم مرتكزات برنامج عمل الحكومة وأهدافه الإصلاحية وكذلك الأولويات القطاعية من ذلك الطاقات المتجددة والانتقال الرقمي والبيئة ودعم الاستثمار الخاص والبنية الأساسية، داعيا الى تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين بما يساعد على تجسيم البرامج في أفضل الظروف والآجال.من جانبه جدد Ricardo Morinho FELIX إستعداد المؤسسة المالية الأوروبية لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية في المجالات ذات الأولوية من ذلك مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وتثمين النفايات وتطوير البنية الأساسية للنقل وكذلك التعليم.