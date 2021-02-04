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دعم التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في مجابهة جائحة كوفيد-19

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 21:40 قراءة: 0 د, 23 ث
إنتطم بمقر وزارة الصحة ظهر يوم الخميس 4 فيفري 2021 حفل تسلّم هبة من برنامج الأغذية العالمي بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي و Fatimata Sow Sidibé رئيسة مكتب برنامج الأغذية العالمي بتونس والمغرب.

وتتمثل هذه الهبة في كميات من المستلزمات الطبية ووسائل الوقاية الفردية لمهنيّي الصحة وذلك في إطار معاضدة جهود وزارة الصحة في مجابهة جائحة كوفيد-19.
وقد عبّر الجانبان بالمناسبة عن حرصهما المشترك لمزيد مواصلة التعاون والشراكة في مجال دعم برامج الوقاية والسلامة الصحية.



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