البرلمان: جلسة عامة يوم الثلاثاء 9 فيفري 2021

باب نات -

أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 4 فيفري 2021 على اجتماع مكتب المجلس ، الذي التأم حضوريا وعبر التواصل عن بعد.ونظر المكتب في تقارير اللجان الجاهزة، وقرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 يكون جدول أعمالها كالاتي :الحصة الصباحية : النظر في مشروع قانون عدد 2021 /003 يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 "كوفاكس" COVAX) ) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي " (GAVI ). ) ، بناء على طلب الحكومة استعجال النظر فيه .حصة بعد الظهر : البت في قرار ارسال قوات الى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدستور كالاتي :* التمديد في نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة،* نشر وحدة مروحية بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة .وأقر المكتب الرزنامة التقديرية للعمل النيابي خلال شهر فيفري 2021، وهي تتضمن برمجة الجلسات العامة المخصصة لتوجيه الأسئلة الشفاهية الى أعضاء الحكومة والنظر في مشاريع القوانين والحوار مع الحكومة حول قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ، مع تخصيص الأسبوع من 22 الى 27 فيفري 2021 للتواصل مع المواطن والجهات .