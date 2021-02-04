   Abdelhalim - Yaalbi Ya Khali  

سنية الدهماني: قيس سعيد وراشد الغنوشي ''يسردكو'' على بعضهم واحنا مشينا في العفس

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 11:15 قراءة: 0 د, 34 ث
استنكرت الخميس 4 فيفري، كرونيكور اذاعة اي أف أم سنية الدهماني تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص تأكيده رفض قبول الوزراء الجدد لتأدية اليمين واعلانه بأنه ليس هو من تسبب في الأزمة.

واعتبرت أن تصريحات قيس سعيد جاءت كرد على راشد الغنوشي الذي تحدث عن أن رئيس الجمهورية دوره رمزي.


وعلقت قائلة " قيس سعيد والغنوشي يسردكو على بعضهم واحنا مشينا في العفس " مشيرة الي انهما يتحملان مسؤولية الازمة والمأزق بشأن التحوير الوزاري.

واشارت في هذا السياق الي ان رئيس الجمهورية قال انه ليس سبب أزمة التحويري فتساءلت الدهماني مستنكرة "مالا شكون متسبب فيها ؟ بابا؟؟"، مشددة على ان الرئيس هو أحد اسباب هذه الأزمة.






Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219884

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 04 Février 2021 à 14h 31m |           
وحتّى أنتوما تسردكوا علينا. ماهو لازم ثمّة واحد عندو الحق وواحد ما عندوش. شوفوا اشكون عنده الحق بالمنطق وإيجاوا معاه توّا الآخر يريض وما عادش يشوّش

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 04 Février 2021 à 12h 04m |           
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