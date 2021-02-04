سنية الدهماني: قيس سعيد وراشد الغنوشي ''يسردكو'' على بعضهم واحنا مشينا في العفس

استنكرت الخميس 4 فيفري، كرونيكور اذاعة اي أف أم سنية الدهماني تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص تأكيده رفض قبول الوزراء الجدد لتأدية اليمين واعلانه بأنه ليس هو من تسبب في الأزمة.واعتبرت أن تصريحات قيس سعيد جاءت كرد على راشد الغنوشي الذي تحدث عن أن رئيس الجمهورية دوره رمزي.وعلقت قائلة " قيس سعيد والغنوشي يسردكو على بعضهم واحنا مشينا في العفس " مشيرة الي انهما يتحملان مسؤولية الازمة والمأزق بشأن التحوير الوزاري.واشارت في هذا السياق الي ان رئيس الجمهورية قال انه ليس سبب أزمة التحويري فتساءلت الدهماني مستنكرة "مالا شكون متسبب فيها ؟ بابا؟؟"، مشددة على ان الرئيس هو أحد اسباب هذه الأزمة.