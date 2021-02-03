التوقيع على تمويل من ال BERD لفائدة الSTEG

باب نات -

تولى وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي و Antoine Sallé de Chou ، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) بتونس وهشام عنان، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) وبحضور وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، Marcus CORNARO، التوقيع على اتفاقيتي ضمان وتمويل بين الجمهورية التونسية والبنك لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة تناهز 300 مليون أورو أي ما يعادل 960 مليون دينار وهبة بقيمة 24,5 مليون أورو أي قرابة 79 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان الأعضاء في البنك منها سويسرا. وقد شارك Alain PILLOUX، نائب رئيس البنك في موكب التوقيع عبر آلية التواصل عن بعد.وأكد علي الكعلي بالمناسبة، على أهمية هذا التمويل حيث يندرج في إطار توفير الدعم لإحدى أهم المؤسسات العمومية الناشطة في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء الذي يعدّ من أهم القطاعات الإستراتيجية حتى تتمكن هذه المؤسسة من تطوير هيكلتها وخدماتها وتحسين حوكمتها بالإضافة إلى مساعدتها في تخطي التداعيات المنجرّة عن جائحة COVID19 والتقدم في برامج ومشاريع الطاقات المتجددة بما يساعد على تحقيق انتقال طاقي ناجع ، معربا عن ارتياحه للتعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي أصبح من الشركاء الماليين النشطين باعتبار مساهماته العديدة خلال السنوات الأخيرة في تمويل مشاريع في قطاعات ذات أولوية إلى جانب توفير الدعم كذلك لفائدة القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة.من جانبه أعرب Alain Pilloux ، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن ارتياحه للتقدم الذي يشهده التعاون مع تونس خلال السنوات الخيرة، مؤكدا استعداد البنك لمواصلة هذه الشراكة البناءة خاصة في المجالات والقطاعات الحيوية والواعدة على غرار الانتقال الطاقي، والاقتصاد الأخضر وغيرها من المجالات والمساهمة كذلك في البرامج الإصلاحية التي أقرتها الحكومة التونسية لاسيما المتعلق منها بإصلاح المؤسسات العمومية بما يساعدها على تحسين نجاعتها وقدراتها التنافسية.