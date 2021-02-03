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لطفي العبدلي يرد على ياسين العياري " برا امشي تكيف ولا زرق السوبيتاكس تاو تتفرهد"

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 11:48 قراءة: 0 د, 33 ث
اتهم النائب في البرلمان ياسين العياري أمس الثلاثاء 2 فيفري 2021، خلال حضوره في برنامج 90 دقيقة على إي أف أم ، الممثل ومقدم البرامج لطفي العبدلي بالتطبيل لرئيس الجمهورية قيس سعيد ناعتا إياه "بالمقفف".

من جانبه نشر لطفي العبدلي صباح اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك علق فيه على تصريح العياري بطريقة ساخرة، وحاول مهاجمته بعبارات حادة، مشيرا إلى أنه لن يجيبه كي لا يصبح حديث جميع وسائل الإعلام حسب تعبيره.
ومن العبارات التي استعملها العبدلي في مقطع الفيديو، "برا امشي تكيف، ولا زرق السوبيتاكس تاو تتفرهد، ومانيش باش نجاوبك...".





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