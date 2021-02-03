قلب تونس يُقرر مقاضاة عبير موسي

قرر حزب قلب تونس مقاضاة رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بسبب تصرفاتها المشينة والفاشية، حسب نص بيان أصدره مساء أمس.واستنكر الحزب 'الاعتداء اللفظي السافر الذي تعرّضت له أمس في رحاب مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس من قِبل النائب عبير موسي، معلنا عن مساندته المطلقة وتضامنه الكامل مع الشواشي.كما ندد الحزب بشدّة بالألفاظ المهينة وأسلوب الثلب والقذف العنيف والمستفز المُستعمل من قبل عبير موسي ضدّ النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب خلال ممارسة مهامها بترأسها لجلسة عامّة.وأدان الحزب وكتلته البرلمانية بكلّ قوّة السلوك المزدوج والمتناقض لعبير موسي عندما تطالب بالكف عن ممارسة العنف ضدّها وضدّ المرأة والحال أنّها لا تتوانى عن ممارسة العنف لإهانة شخص سميرة الشواشي والتحريض ضدّها وتعريض سلامتها الجسدية للخطر.كما استهجن البيان تعمّد النائب عبير موسي المتواصل والمبرمج لعرقلة أعمال مجلس نواب الشعب وسعيها الخطير والمستمر عبر استعمال كلّ أنواع الهرسلة والضجيج لمنع السير العادي لدواليب الدولة وتعطيل مصالح المواطنين وإصرارها على كلّ ما من شأنه التوجيه لحلّ البرلمان وتهديم مكاسب الثورة.وعبر قلب تونس وكتلته البرلمانية عن عن رفضهما القطعي لترذيل النشاط البرلماني والحياة السياسيّة عامّة من قبل عبير موسي واستخدامها لهذا الأسلوب الرديء كمنهج للعمل السياسي في تضارب لا أخلاقي مع أبسط قواعد الحياة الديمقراطية.وكان انطلاق الجلسة العامة، الثلاثاء، بالبرلمان، شهد حالة من التوتر والفوضى بسبب هتاف النائب عبير موسي مستخدمة مكبر صوت مرددة عدد من الشعارات منها " حكومة العرش لا تلزمنا"، مما عطل سير أشغال الجلسة.ووصفت رئيسة الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي ما أقدمت عليه موسي " بالأعمال غير المسؤولة".