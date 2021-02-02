القبض على محل 3 مناشير تفتيش متلبسا بالنهب ...

باب نات -

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من القبض على مجرم خطير محل 3 مناشير تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وجهات قضائية متلبسا بنهب منزل بجهة العمران بعد أن تمكن من خلع الباب الخلفي للمطبخ واقتحامه ونهب تجهيزاته ...بالتحري معه اعترف انه من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات وانه اختص السطو ونهب المنازل بعد نهبها والتفريط بالبيع في المسروقات ببعض الاسواق مقابل مبالغ مالية متفاوتة لشراء المخدرات..باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض....