سامية عبو تساند بلطجة عبير موسي وتعطيل عمل البرلمان

عبّرت الثلاثاء 2 فيفري، النائبة عن التيار الديمقراطي عن تضامنها ومساندها لرئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي التي عطلت الجلسة العامة للبرلمان مستعينة بمكبّر صوت.وبررت سامية عبو تضامنها مع عبير موسي بالاشارة لافتكاك سيف مخلوف لهاتف عبير موسي وقالت "لدينا كلوشارات وباندية في البرلمان واشخاص لا يحترمون المرأة " مضيفة أن المرأة تهان هنا وتتعرض للضرب وتطيح وتتغفص وتتسب وتتهدد وفق تعبيرها.وكان انطلاق الجلسة العامة، الثلاثاء، بالبرلمان، شهد حالة من التوتر والفوضى بسبب هتاف النائب عبير موسي مستخدمة مكبر صوت مرددة عدد من الشعارات منها " حكومة العرش لا تلزمنا"، مما عطل سير أشغال الجلسة.ووصفت رئيسة الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي ما أقدمت عليه موسي " بالأعمال غير المسؤولة".وكانت الشواشي قد استهلت الجلسة بالترحم على وفاة والد النائب محمد العفاس ووفاة والدة النائبة كنزة عجالة والمحامي والمفكر التونسي حسن الغضباني ودعت النواب إلى تلاوة الفاتحة على أرواح المتوفين إلا أن عبير موسي واصلت هتافها وصراخها عبر مكبر الصوت أثناء تلاوة الفاتحة.