الجرندي يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الأردني

باب نات -

تلقى د عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية و الهجرة التونسيين بالخارج يوم الاحد 31 جانفي 2021، اتصالا هاتفيا من قبل أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، تناول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مزيد تطويرها وتعزيزها في ظل ما تحظى به من رعاية موصولة من قبل قائدي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيد ، و الملك عبد الله بن الحسين.و تم الإشادة في هذا الصدد بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين و بالحركية الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي. وثمن عثمان الجرندي مواقف المملكة الأردنية ودورها في تعزيز مقومات الامن والاستقرار في المنطقة العربية.وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني بهذه المناسبة دعم بلاده لتونس في هذه الظروف الدقيقة .ووفق بلاغ للخارجية, تناولت المحادثة ايضا التطورات والإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في ضوء الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بالقاهرة يوم 8 فيفري 2021 بالقاهرة .وتم التأكيد على ضرورة أحكام التنسيق والتشاور لإعادة العمل العربي المشترك الى نسقه المعهود، و استنباط آليات عمل عملية أكثر نجاعة وفاعلية في إطار من التوافق والانسجام، بما يخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى وإعادة الزخم إليها في المحافل العربية و الإقليمية والدولية .و ذكر عثمان الجرندي في هذا الإطار بالجلسة التي عقدها مجلس الامن الدولي بتاريخ 26 جانفي 2021 برئاسة تونس والتي كانت مخصصة للأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية ودور بلادنا ، بتوجيه من سيادة رئيس الجمهورية ، في استحثاث الجهود الدولية لإيجاد تسوية عادلة لها وإرجاع الحق الفلسطيني، استنادا للمرجعيات الدولية و مبادرة السلام العربية .وتم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في هذا الخصوص.وأعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني في ختام المكاملة عن تمنياته للسيد عثمان الجرندى بالصحة والسلامة والشفاء العاجل.