الغنوشي يستقبل سفير أكرانيا بتونس

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 بقصر باردو، Volodymyr KHOMNEL، سفير أكرانيا بتونس، وذلك بحضور سفيان طوبال، مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية، و سماح دمق، رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، و ليليا بالليل، رئيسة لجنة التونسيين بالخارج، والعياشي زمال، رئيس مجموعة الصداقة تونس – البلدان الغير الأوروبية الغير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب المستوى المتميّز للعلاقات التونسية الاكرانية، والحرص المتواصل على مزيد دعم التعاون الثنائي ولاسيما في المجال الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية ودفع الاستثمار . وأبرز في ذات السياق الحرص المشترك على تذليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوّة للتعاون الثنائي في غياب ممثلية ديبلوماسية تونسية في اكرانيا .كما ابرز تشابه تجربة الانتقال الديمقراطي في البلدين الذي يضمن التقارب بينهما ويساهم في مزيد اثراء التعاون الثنائي . وأشار في هذا الصدد الى دور العلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة في استكشاف سبل جديدة للتقارب وتسهيل عمليات الاستثمار والتعريف بالمنتوج التونسي وتيسير دخوله في الأسواق الاكرانية.ونوّه Volodymyr KHOMNEL، سفير أكرانيا بتونس بنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس ، معربا عن رغبة بلاده في مزيد توطيد علاقتها مع تونس وتطويرها في كل المجالات ، معربا عن يقينه في ان تونس قادرة على ان تصبح شريكا متميزا لأكرانيا بحكم ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة ولاسيما في مجالات التعليم والتكوين والسياحة والتبادل الثقافي.