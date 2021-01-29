في قلب العاصمة تفكيك شبكة اجرامية اختصت سرقة الهواتف الجوالة وتغيير ارقامها التسلسلية

باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من القبض على عصابة اجرامية خطيرة تتكون من 3 أشخاص اختصوا سرقة الهواتف الجوالة ونشلها وتغيير الارقام التسلسلية لها حتى لا يقع التعرف على هوية مستعمليها نظرا لكونها محل سرقة ..



وبتفتيش المكان تم حجز 19 هاتفا جوالا واجهزة ''تابلات'' محل سرقة وحاسوب يستعمل في تغيير الارقام التسلسلية لتلك الهواتف المسروقة ....

وقد تم تحرير محضر في الغرض من اجل تهمة تكوين وفاق اجرامي للسرقة ..



