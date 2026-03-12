Babnet   Latest update 22:55 Tunis

الحوثي: جاهزون لكل تطورات المعركة ونقف إلى جانب إيران وشعبها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b32474962a05.55717481_ipkglmneofqjh.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 21:38
      
أكد زعيم حركة «أنصار الله» في اليمن عبد الملك الحوثي، مساء الخميس، وقوف جماعته إلى جانب إيران وشعبها، معلناً “الجهوزية لكل تطورات المعركة”، وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة يوم القدس العالمي.

وشدد الحوثي على أن ما وصفه بـ”العدوان الأمريكي الإسرائيلي” على إيران يستهدف المنطقة بأكملها، معتبراً أن الجمهورية الإسلامية تمثل “عائقاً أساسياً” أمام مشاريع الهيمنة الإقليمية. كما رأى أن القضية الفلسطينية تظل “القضية المركزية للأمة”، داعياً إلى دعم ما سماه “محور المقاومة” في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.


وانتقد الحوثي مواقف بعض الدول التي قال إنها توفر “غطاءً للقواعد الأمريكية”، معتبراً أن ذلك يسهم في استهداف دول المنطقة. وأكد في المقابل أن جماعته تعتبر نفسها “معنية بالوقوف إلى جانب إيران” في مواجهة التصعيد الجاري.


وفي سياق متصل، أعرب الحوثي عن تأييده لمواقف فصائل مسلحة في لبنان والعراق، مشيراً إلى أن تصديها لما وصفه بالعدوان الإسرائيلي أو الوجود الأمريكي “حق مشروع”، وفق تعبيره.

كما جدد التأكيد على دعم جماعته للفلسطينيين، معتبراً أن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في المسجد الأقصى، تتطلب موقفاً موحداً من دول وشعوب المنطقة.
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
