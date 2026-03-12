الحوثي: جاهزون لكل تطورات المعركة ونقف إلى جانب إيران وشعبها

أكد زعيم حركةفي اليمن عبد الملك الحوثي، مساء الخميس، وقوف جماعته إلى جانبوشعبها، معلناً “الجهوزية لكل تطورات المعركة”، وذلك في كلمة ألقاها بمناسبةوشدد الحوثي على أن ما وصفه بـ”العدوان الأمريكي الإسرائيلي” على إيران يستهدف المنطقة بأكملها، معتبراً أن الجمهورية الإسلامية تمثل “عائقاً أساسياً” أمام مشاريع الهيمنة الإقليمية. كما رأى أن القضية الفلسطينية تظل “القضية المركزية للأمة”، داعياً إلى دعم ما سماه “محور المقاومة” في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.وانتقد الحوثي مواقف بعض الدول التي قال إنها توفر “غطاءً للقواعد الأمريكية”، معتبراً أن ذلك يسهم في استهداف دول المنطقة. وأكد في المقابل أن جماعته تعتبر نفسها “معنية بالوقوف إلى جانب إيران” في مواجهة التصعيد الجاري.وفي سياق متصل، أعرب الحوثي عن تأييده لمواقف فصائل مسلحة في لبنان والعراق، مشيراً إلى أن تصديها لما وصفه بالعدوان الإسرائيلي أو الوجود الأمريكي “حق مشروع”، وفق تعبيره.كما جدد التأكيد على دعم جماعته للفلسطينيين، معتبراً أن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في، تتطلب موقفاً موحداً من دول وشعوب المنطقة.