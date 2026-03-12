Babnet   Latest update 22:55 Tunis

وزير الشؤون الدينيّة في زيارة عمل إلى ولاية زغوان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69416980cbc504.90837985_lmghieqkjfopn.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 22:55
      
أدّى وزير الشؤون الدينيّة، أحمد البوهالي، مساء أمس الأربعاء، زيارة عمل إلى ولاية زغوان، تندرج في إطار متابعة الوزارة لمختلف الأنشطة الدينية والاجتماعية خلال شهر رمضان المعظّم، ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة القائمة على التكافل والتراحم.

وتحوّل البوهالي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية، إلى جامع الهدى بالزريبة حمّام، حيث أدّى صلاة المغرب، ثم شارك في مأدبة إفطار أُقيمت بقصر بلدية الزريبة على شرف عدد من العائلات المعوزة بالجهة، في مبادرة تضامنية تعكس روح التكافل التي يرسّخها شهر رمضان المعظّم.


كما أدّى الوزير صلاتي العشاء والتراويح بجامع الهدى، قبل أن يشرف على افتتاح حفل انتظم بقاعة بلدية الزريبة، بحضور عدد من الإطارات الجهوية والمحلية وثلة من الوعّاظ والإطارات الدينية، إلى جانب ممثلين عن مكوّنات المجتمع المدني.


وتضمّن البرنامج مداخلة دينية بعنوان "المدّ التضامني في الإسلام" قدّمها الأستاذ إبراهيم الهادفي، أبرز خلالها القيم الإنسانية والتكافلية التي يدعو إليها الدين الإسلامي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما تولّى الوزير تكريم الإطار الديني الشيخ عبد الحميد البكوش، الإمام السابق بجامع التوفيق بالمهاذبة من معتمدية الزريبة، تقديرًا لجهوده في خدمة الشأن الديني، وأشرف على حفل توزيع جوائز لفائدة أطفال الكتاتيب بالجهة، إضافة إلى تكريم المتفوّقين من حفظة القرآن الكريم في المسابقة الوطنية في دورتها السابعة والخمسين.

وفي ختام هذه التظاهرة، تمّ توزيع مساعدات لفائدة عدد من الأطفال المعتزم ختانهم، في مبادرة إنسانية تهدف إلى دعم العائلات محدودة الدخل وتعزيز قيم التضامن والتآزر داخل المجتمع.
ويُذكر أنّ هذا الحفل نظّمه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالشراكة مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، والإدارة الجهوية للشؤون الدينية، والإدارة الجهوية للصحة، والمندوبية الجهوية للثقافة بزغوان.
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
