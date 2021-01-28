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حسونة الناصفي: رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء لتأدية اليمين عبث سياسي

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 21:09 قراءة: 0 د, 22 ث
وصف الخميس 28 جانفي، رئيس كتلة الاصلاح بمجلس الشعب حسونة الناصفي تلميح رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى عدم استقبال الوزراء الجدد لتأدية اليمين بالعبث السياسي.

وقال حسونة الناصفي في حوار على قناة التاسعة " ليس لرئيس الجمهورية اختيارات فيما يتعلق بتأدية اليمين بل لديه إجراء عليه بتطبيقه"، مضيفا " صلاحيات رئيس الجمهورية مقيدة بنص الدستور".


وتابع حسونة الناصفي " رئيس الجمهورية في منصب الشاهد لتأدية الوزراء اليمين الدستورية".


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