مخلوف يعلّق على مراسلة قيس سعيّد: فضيحة قانونية ودستورية غير مسبوقة

وصف الخميس 28 جانفي، رئيس كتلة إتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف مراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالفضيحة الدستورية والقانونية غير المسبوقة.
وقال سيف الدين مخلوف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " فضيحة قانونية ودستورية غير مسبوقة"، مضيفا " أستاذ قانون دستوري لا يفهم في طبيعة القوانين ولا في تواريخ ضبط المراسلات".
ودعا سيف الدين مخلوف رئيس الجمهورية إلى استشارة محامي من أجل عدم الوقوع في مثل هذه الوضعية حسب تعبيره.
وقال سيف الدين مخلوف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " فضيحة قانونية ودستورية غير مسبوقة"، مضيفا " أستاذ قانون دستوري لا يفهم في طبيعة القوانين ولا في تواريخ ضبط المراسلات".
ودعا سيف الدين مخلوف رئيس الجمهورية إلى استشارة محامي من أجل عدم الوقوع في مثل هذه الوضعية حسب تعبيره.
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