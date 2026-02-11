Babnet   Latest update 11:48 Tunis

الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بأنه أبلغ النيابة العامة عن وقائع مزعومة تتعلق بالسكرتير الأول للشؤون الخارجية في الوزارة فابريس إيدان، الذي ظهر اسمه في وثائق إبستين.

وكتب الوزير على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "X": "أتوجه إلى النيابة العامة بناء على المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية للإبلاغ عن وقائع مزعومة تتعلق بفابريس إيدان. كما أعلن بدء تحقيق إداري لمساعدة عمل العدالة واتخاذ إجراءات تأديبية".



ووفقا لصورة الخطاب المرفق الذي وجهه وزير الخارجية الفرنسي إلى النيابة العامة، فإن إيدان يوجد حاليا في وضع الاحتياط لأسباب شخصية ويعمل في القطاع الخاص.


وفي وقت سابق، أفادت محطة إذاعة "راديو فرانس"، بالاستناد إلى وثائق وزارة العدل الأمريكية، بأن إيدان تبادل العشرات من رسائل البريد الإلكتروني المباشرة وغير الرسمية في بعض الأحيان مع الممول الأمريكي المدان بالتحرش الجنسي بالأطفال جيفري إبستين في الفترة من 2010 إلى 2017، كما شارك في مراسلات عديدة مع إبستين وأفراد من دائرته المقربة.

وأكدت المحطة، أنه لا يبدو أن أيا من الرسائل المتاحة للجمهور حتى الآن تربط الدبلوماسي بأعمال غير قانونية وجرائم جنسية ارتكبها إبستين.

يذكر أنه في عام 2019، وجهت إلى إبستين في الولايات المتحدة تهمة الاتجار بالقصر لأغراض الاستغلال الجنسي، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 40 عاما، والتواطؤ في الانخراط في مثل هذا الاتجار (بحد أقصى خمس سنوات سجن). وفي أواخر جويلية من العام ذاته، عثر على إبستين في زنزانة السجن "فاقدا للوعي"، وبعد ذلك توفي. وأظهر التحقيق أنه انتحر.
