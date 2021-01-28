   Aballah Rwaished - رحلتي  

بين طبربة وشارديغول بالعاصمة شاب وشقيقه القاصر يقتلان والدتهما طعنا ثم يضرمان النار في المنزل

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 11:10 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - اوقف صباح اليوم اعوان منطقة الامن الوطني بطبربة شاب وشقيقه القاصر بجهة شارديغول بالعاصمة بعد أن تورطا في قتل والدتهما بسكين وطعنها في الصدر والرقبة والبطن أثر خلاف حول مبلغ مالي رفضت الضحية تسليمه لأبنها الأكبر ...

وقد اعترف الأبن الأكبر بقتل والدته ثم اضرام النار في المنزل لمحو آثار الجريمة وبصماته ثم لاذ بالفرار رفقة شقيقه الى شارديغول بالعاصمة ....


ولاتزال الابحاث والتحريات جارية كشف كل التفاصيل حول القضية البشعة كما تم رفع جثة الأم الضحية للمستشفى لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.

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