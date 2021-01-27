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إيقاف رياض جراد

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 21:29 قراءة: 0 د, 30 ث
أكّد الناشط السياسي نجيب الدزيري، مساء اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، أنه تم إيقاف الكرونيكور بقناة التاسعة رياض جراد.


وأكدت قناة التاسعة الخبر مؤكدة أن الإيقاف تم بعد انتهاء برنامج، ''RendezVous9'' من طرف فرقة أمنية، دون ذكر أسباب إيقافه. وتم اقتياده، بعد ذلك، إلى جهة غير معلومة.



وكان رياض جراد، قد قال في برنامج ''RendezVous9'' على قناة التاسعة، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعرض قبل يومين إلى محاولة اغتيال عبر ظرف بريدي يحتوي على مواد سامة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من مؤسسة رئاسة الجمهورية بشأن ما راج حول وصول ظرف مشبوه إلى قصر قرطاج.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219483

Karimyousef  (France)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 22h 38m |           
لا تلاعب بامن البلاد، وهذا النفر قاعد يعفن في حياة الناس ويبث في سمومه. عندي ثقة في آمن البلاد .

Bazdig  (Tunisia)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 22h 14m |           
هههه. فيق يارفيق.
الرفاق هلكو البلاد. قعدو دمى في يد المنظومة الفاسدة. البركة فيكم



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