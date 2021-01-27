إيقاف رياض جراد

أكّد الناشط السياسي نجيب الدزيري، مساء اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، أنه تم إيقاف الكرونيكور بقناة التاسعة رياض جراد.وأكدت قناة التاسعة الخبر مؤكدة أن الإيقاف تم بعد انتهاء برنامج، ''RendezVous9'' من طرف فرقة أمنية، دون ذكر أسباب إيقافه. وتم اقتياده، بعد ذلك، إلى جهة غير معلومة.وكان رياض جراد، قد قال في برنامج ''RendezVous9'' على قناة التاسعة، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعرض قبل يومين إلى محاولة اغتيال عبر ظرف بريدي يحتوي على مواد سامة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من مؤسسة رئاسة الجمهورية بشأن ما راج حول وصول ظرف مشبوه إلى قصر قرطاج.