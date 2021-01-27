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قناة التاسعة : رئيس الجمهورية تعرض لمحاولة تسميم !!

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 18:22 قراءة: 0 د, 33 ث
قال الكرونيكور بقناة التاسعة رياض جراد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور.

ووفق قناة التاسعة يتم حاليا إجراء اختبار و فرز جميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي .



من ناحية أخرى أكد مصدر من رئاسة الجمهورية لاذاعة موزاييك أنه تم العثور على طرد بريدي محل اشتباه باحتوائه لمادة سامة وخطيرة، وارد على رئاسة الجمهورية.


وأكد ذات المصدر أن المراسلة لم تصل إلى رئيس الجمهورية وانما تم التفطن إليها من طرف شخص آخر. وما تزال الأبحاث جارية من قبل المصالح المختصة للكشف عن مصدر هذا الطرد.

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