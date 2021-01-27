سمير الوافي " أعتذر لمريم بن مامي استهدفتها في لحظة غضب ولسنا في المدينة الفاضلة"

قدم الإعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الاعتذار للممثلة مريم بن مامي بعد تسريب المكالمة بينه وبين زميله في قناة التاسعة.
وقال الوافي ان التسجيل كان في إطار مكالمة خاصة ونتيجة الغضب.
وتابع " الجميع اصبح يعيش في المدينة الفاضلة ويستنكر تلك الكلمات.
وكانت مريم بن مامي قد وكلت 6 محامين لرفع قضية ضد الاعلاميين بتهمة النيل من شرفها.
وكتب الوافي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"يعني فجأة نلقى روحي في مدينة فاضلة تسكنها الملائكة...وأنا أحد الشياطين القليلة فيها...كل ذلك بسبب كلمة قيلت في مكالمة خاصة بين صديقين...من قاموس غريب جدا عن هذا الشعب الكريم المصدوم الذي خدشت حيائه...في لحظة غضب أو تسرع أو مزاح مع صديقي أو مجرد كلام فارغ أو في حالة أخرى يعلمها الله...وفي إطار خاص لا قيود ولا ضوابط ولا حدود فيه للمزاح والتنبير وكلام الغضب والتوتر...!!
وقال الوافي ان التسجيل كان في إطار مكالمة خاصة ونتيجة الغضب.
وتابع " الجميع اصبح يعيش في المدينة الفاضلة ويستنكر تلك الكلمات.
وكانت مريم بن مامي قد وكلت 6 محامين لرفع قضية ضد الاعلاميين بتهمة النيل من شرفها.
وكتب الوافي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
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