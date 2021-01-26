مجلس النواب يصادق على التحوير الوزاري

باب نات - صادق الثلاثاء 26 جانفي مجلس النواب على التحوير الوزاري في جلسة شهدت حالة من التوتر والتجاذبات ومطالب بايقافها بسبب تمركز أمني وُصف بالمكثف في محيط البرلمان.
وتم التصويت على الوزراء المقترحين بشكل فردي وفق ما ينص عليه الفصل 144 من النظام الداخلي وكانت النتائج كالتالي.
يوسف الزواغي وزيرا للعدل: 140 مع، 3 محتفظ، و 49 لا
وليد الذهبي وزيرا للداخلية : 138 مع، 2 محتفظ و50 لا
عبد اللطيف الميساوي: وزير أملاك الدولة : 144 مع، 0 محتفظ ، 49 لا
وزير البيئة شهاب بن أحمد: 140 نعم، 1 محتفظ ، 49 لا
هادي خيري وزير الصحة: 137 مع، 2 محتفظ، 51 لا
وزير الصناعة رضا بن مصباح : 136 نعم، محتفظ 1، 50 لا
وزير الطاقة سفيان بن تونس: 131 نعم، 2 محتفظ ، 52 لا
وزير الفلاحة أسامة الخريجي: 128 نعم، 5 محتفظ ، 52 لا
وزير الثقافة يوسف بن براهيم: 141 نعم، 1 محتفظ، 48 لا
وزير التشغيل يوسف فنيرة : 118 نعم، 4 محتفظين، 55 لا
وزير الشباب زكريا بالخوجة: 138 نعم، 3 محتفظين، 43 لا
وتم التصويت على الوزراء المقترحين بشكل فردي وفق ما ينص عليه الفصل 144 من النظام الداخلي وكانت النتائج كالتالي.
يوسف الزواغي وزيرا للعدل: 140 مع، 3 محتفظ، و 49 لا
وليد الذهبي وزيرا للداخلية : 138 مع، 2 محتفظ و50 لا
عبد اللطيف الميساوي: وزير أملاك الدولة : 144 مع، 0 محتفظ ، 49 لا
وزير البيئة شهاب بن أحمد: 140 نعم، 1 محتفظ ، 49 لا
هادي خيري وزير الصحة: 137 مع، 2 محتفظ، 51 لا
وزير الصناعة رضا بن مصباح : 136 نعم، محتفظ 1، 50 لا
وزير الطاقة سفيان بن تونس: 131 نعم، 2 محتفظ ، 52 لا
وزير الفلاحة أسامة الخريجي: 128 نعم، 5 محتفظ ، 52 لا
وزير الثقافة يوسف بن براهيم: 141 نعم، 1 محتفظ، 48 لا
وزير التشغيل يوسف فنيرة : 118 نعم، 4 محتفظين، 55 لا
وزير الشباب زكريا بالخوجة: 138 نعم، 3 محتفظين، 43 لا
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