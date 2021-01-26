مجلس النواب يصادق على التحوير الوزاري

باب نات -

صادق الثلاثاء 26 جانفي مجلس النواب على التحوير الوزاري في جلسة شهدت حالة من التوتر والتجاذبات ومطالب بايقافها بسبب تمركز أمني وُصف بالمكثف في محيط البرلمان.يوسف الزواغي وزيرا للعدل: 140 مع، 3 محتفظ، و 49 لاوليد الذهبي وزيرا للداخلية : 138 مع، 2 محتفظ و50 لاعبد اللطيف الميساوي: وزير أملاك الدولة : 144 مع، 0 محتفظ ، 49 لاوزير البيئة شهاب بن أحمد: 140 نعم، 1 محتفظ ، 49 لاهادي خيري وزير الصحة: 137 مع، 2 محتفظ، 51 لاوزير الصناعة رضا بن مصباح : 136 نعم، محتفظ 1، 50 لاوزير الطاقة سفيان بن تونس: 131 نعم، 2 محتفظ ، 52 لاوزير الفلاحة أسامة الخريجي: 128 نعم، 5 محتفظ ، 52 لاوزير الثقافة يوسف بن براهيم: 141 نعم، 1 محتفظ، 48 لاوزير التشغيل يوسف فنيرة : 118 نعم، 4 محتفظين، 55 لاوزير الشباب زكريا بالخوجة: 138 نعم، 3 محتفظين، 43 لا