راشد الخياري لسعيّد: لست عمر... ورحم الله الباجي قايد السبسي الذي و رغم اختالفنا معه كان يجمع و لا يفرق

انتقد الثلاثاء 27 جانفي، النائب راشد الخياري خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي والذي أثار جدلا سياسيا واسعا وصل صداه إلى الجلسة العامة لمخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد.وقال راشد الخياري خلال كلمته بالجلسة العامة مخاطبا قيس سعيّد " اياك و أن تشبه نفسك بعمر بن الخطاب فلا هو يشبهك ولا انت تشبهه و ما انت الا داع للخراب و الفتنة".وتابع راشد الخياري " رحم الله الباجي قايد السبسي الذي و رغم اختالفنا معه كان يجمع و لا يفرق".