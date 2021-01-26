   Farid - اسمع لمّا أقلك  

بسيس: ما حصل أمس عبث بالدولة ... وهذي الشعبوية آش تجيب

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 08:45 قراءة: 0 د, 37 ث
انتقد الإعلامي برهان بسيس في مداخلة عبر امواج اذاعة " أي اف ام" رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب تصريحه حول التحوير الوزاري في مجلس الأمن القومي.

وأضاف برهان بسيس " قيس سعيد جعل من الامن القومي لعبة أطفال عوض العمل على توحيد الجهود للحصول على تلاقيح في مواجهة الكورونا".


وتابع برهان بسيس " قيس سعيد يتحدث عن شبهات وهو يحكي على الفساد "ياخي الفخفاخ و المشيشي شكون جابهم" مضيفا " ما مشكلة التونسيين في صراعك مع المشيشي الذي غضبت عليه بعد 5 دقائق من تعيينك له".

وقال بسيس " قيس سعيد مريض بالوسواس القهري ومجلس الامن القومي تحول الى مجلس عرك قومي" مضيفا " ما يحصل فضيحة حقيقية من خلال صراع عدمي وعبثي بين الرئيس وبقية مؤسسات الدولة".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219356

RIADH  (France)  |Mardi 26 Janvier 2021 à 09h 39m |           
C'est vrai, ça sert a quoi de dénoncer les corrompus et de refuser de travailler avec eux ? de toute façons sidi chaikh nous a dit que "si Nabil" est innocent, comme ça, (oui oui Nabil de Nesma et Persépolis et les contrats avec ben minachi ), on laisse Abir occuper le terrain comme ça on pourra sortir l'argument magique de 'contre-révolution' et ne rien foutre jusqu'au prochaines élections, et ceux qui veulent travailler on leur a fait
une loi (avec une majorité de nahdhaoui ) pour ne pas dépasser les 50 questions par an par députe, comme ça on est bien.

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 26 Janvier 2021 à 09h 33m |           
اجتماع مجلس امن قومي على الفايسبوك؟؟رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لم بتم اعلامهم واخذ موافقتهم على جدول الاعمال ولا على المدعويين؟مواضيع لا تهم الامن القومي مثل التحوير الوزاري حضور نواب من المعارضة ووزراء مقاليين بدون علم رئيس الحكومة؟بيان ختامي لا اظن ان الرؤساء الثلاث تمت استشارتهم اثناء سياغته يشبه بيان حزب معارض؟مواقف اقرب الى مواقف حزب معارض من اي شئ آخر،تفسير احادي للدستور ؟اظن ان كل المؤسسات المعنية عليها تدارك الامر و وضع دليل اجراءات
حسب ما يقتضيه الدستور..الدولة التونسبة لها رئيس حكومة واحد،ورئيس جمهورية واحد ضامن لوحدة التونسيين



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 26 جانفي 2021 | 13 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:10 17:40 15:17 12:39 07:26 05:56
13°
 14° % 62 :الرطــوبة
تونــس
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
14°-915°-918°-1222°-1323°-13
  • Avoirs en devises
    22859,9

  • (22 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,29231 DT        1$ =2,70260 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 jan)   1728,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة