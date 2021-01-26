بسيس: ما حصل أمس عبث بالدولة ... وهذي الشعبوية آش تجيب

انتقد الإعلامي برهان بسيس في مداخلة عبر امواج اذاعة " أي اف ام" رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب تصريحه حول التحوير الوزاري في مجلس الأمن القومي.وأضاف برهان بسيس " قيس سعيد جعل من الامن القومي لعبة أطفال عوض العمل على توحيد الجهود للحصول على تلاقيح في مواجهة الكورونا".وتابع برهان بسيس " قيس سعيد يتحدث عن شبهات وهو يحكي على الفساد "ياخي الفخفاخ و المشيشي شكون جابهم" مضيفا " ما مشكلة التونسيين في صراعك مع المشيشي الذي غضبت عليه بعد 5 دقائق من تعيينك له".وقال بسيس " قيس سعيد مريض بالوسواس القهري ومجلس الامن القومي تحول الى مجلس عرك قومي" مضيفا " ما يحصل فضيحة حقيقية من خلال صراع عدمي وعبثي بين الرئيس وبقية مؤسسات الدولة".