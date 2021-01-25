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رئيس الجمهورية: التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور ... ومن تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 16:48 قراءة: 1 د, 33 ث
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها بلادنا.

وأشار رئيس الدولة في مستهل الجلسة إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمّ اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي.


واستمع رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، وأعرب عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت.


كما بيّن رئيس الدولة أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.

وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أنّ من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.

وفي السياق نفسه، أعرب سيادة رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.

وقد حضر هذا الاجتماع بالخصوص كل من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة.

كما دعا رئيس الجمهورية لحضور هذا الاجتماع أيضا كلا من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية ثريا الجريبي، وأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني والدكتور الهاشمي الوزير عضوا اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وسامية عبو عضو مجلس نواب الشعب، المكلفة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية بمكتب المجلس، ونجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، ومحمد المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 219324

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 18h 50m |           
ما دخل مجلس الامن القومي في موضوع التحوير الحكومي؟و ما دخل وزراء تخلّى عنه رئيس الحكومة و نواب في هذا الاجتماع؟اذا كان اثنان من الرؤساء الثلاث غير موافقين عن جدول الاعمال او عن ا الحاضرين،فانه يحق لهم عدم امضاء محضر الجلسة،ويعتبر الاجتماع لاغيا

Sly  (Tunisia)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 18h 45m |           
رئيس بائس موش فاهم كوعو من بوعو
ربي يستر تونس

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 18h 39m |           
يا قيس "Tu tournes autour du pot" انك تجري وراء الرياح ولا تقدم شيئا بهذه الجلسات والخطاب الخشبي وانك تعلم جيدا ليس ممكن العمل بينك وبين الحكومة والبرلمان وعديد الاحزاب، لماذا لا تريد الحوار مع كل المكونات السياسية والاحتماعية بدون شروط من اجل نجدة تونس ؟؟؟ بالحوار تجدون حلول وتفاهم وتقارب !!!!
او لك اجندة تريد دفعها بالقوة حتى ولو اخرقت الاخضر واليابس ؟؟؟

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 18h 12m |           
لم يوضح سعيد من اين اتى بـالقول ان من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين ولماذا لم يطبق هذا الامر مع الفخفاخ وحكومته ثم مع المشيشي وحكومنه الحالية
ثم الم تتعلق بالفخفاخ وبعض وزرائه وكذلك بعض وزراء حكومة المشيشي قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. فلماذا قبل ذلك لاكثر من عام واصبح الامر غير مقبول اليوم ،

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 17h 24m |           
يا قيس "Tu tournes autour du pot" انك تجري وراء الرياح ولا تقدم شيئا بهذه الجلسات والخطاب الخشبي وانك تعلم جيدا ليس ممكن العمل بينك وبين الحكومة والبرلمان وعديد الاحزاب، لماذا لا تريد الحوار مع كل المكونات السياسية والاحتماعية بدون شروط من اجل نجدة تونس ؟؟؟ بالحوار تجدون حلول وتفاهم وتقارب !!!!
او لك اجندة تريد دفعها بالقوة حتى ولو اخرقت الاخضر واليابس ؟؟؟

Delavant  (France)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 17h 21m |           
Trouver des candidats qui veulent être des ministres des temps qui court et qui ne soient pas corrompus va être de plus en plus difficile ( Que vient faire un homme intègre dans ce cirque qui dure depuis 10 ans)



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