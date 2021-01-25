وزير الخارجية يُعلن إصابته بكورونا

أعلن بيان للخارجية مساء الأحد، إصابة وزير الخارجية عثمان الجرندي بفيروس كورونا. ، .​​​​​​​ووفق البيان: "أجرى عثمان الجراندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تحاليل أثبتت إصابته بفيروس كورونا".ونقلت الخارجية عن الجراندي تغريدة له على تويتر جاء فيها ""أثبتت اليوم التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19، رغم اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي".وأضاف الجرندي: "أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها، جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير التلاقيح لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء رغم الانتقادات التي طالتني في المدة الأخيرة".وأفادت وزارة الصحة، الأحد، بتسجيل 80 وفاة، و2059 إصابة جديدة بالفيروس."أثبتت اليوم التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19 ، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي.أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها،جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير التلاقيح لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء رغم الانتقادات التي طالتني في المدة الأخيرة.وفي خضم مقاومتي لهذا الفيروس اللعين، أود أن أؤكد على العمل الدؤوب الذي يقوم به في صمت رئيس الجمهورية وفريق اللجنة العلمية وسفراؤنا بالخارج من أجل توفير كل آليات و مستلزمات مجابهة هذا الوباء.أرجو الله تعالى أن يحفظ تونس وشعبها العزيز من هذا الوباء ومن كل مكروه. "