ابنة محرزية العبيدي في حفل تأبين والدتها " والدتنا علمتنا التسامح والحق في الاختلاف"‎

باب نات - شارك ابناء النائبة عن حركة النهضة محرزية العبيدي في تابينها في تونس بحضور عدد من المسؤولين على راسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وقالت ابنتها في كلمتها ان والدتهم علمتهم احترام الاختلاف ومساعدة الناس مهما كانت خلفياتهم الفكرية .
وقالت ابنة محرزية العبيدي " لم نجتمع بوالدتنا كثيرا نتيجة مشاغلها السياسية في تونس وندعو الله لها بالمغفرة والرحمة".
وقالت انها ستمضي في تطبيق وصايا والدتها في احترام الاختلاف".
رابط الفيديو
وكانت الفقيدة خضعت منذ شهر نوفمبر الماضي، إلى متابعة طبية مكثفة استدعتها وضعيتها الصحية حيث تم نقلها الى فرنسا لتلقي العلاج اين وافتها المنية فجر يوم الجمعة .
والتحقت العبيدي بمجلس نواب الشعب في هذه الدورة النيابية في مارس 2020 في اطار سد شغور اثر تعيين النائب ورئيس القائمة لدائرة نابل 2 عن حركة النهضة احمد قعلول في خطة وزير الشباب والرياضة وتولت النائبة الأولى منصب النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 وهي مترشحة عن دائرة فرنسا 1 .
كما ترشحت محرزية العبيدي في الانتخابات التشريعية 2014 /2019 بدائرة نابل 2 عن حركة النهضة وفازت بمقعد بالبرلمان وتولت رئاسة لجنة شؤون المراة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين
وقالت ابنتها في كلمتها ان والدتهم علمتهم احترام الاختلاف ومساعدة الناس مهما كانت خلفياتهم الفكرية .
وقالت ابنة محرزية العبيدي " لم نجتمع بوالدتنا كثيرا نتيجة مشاغلها السياسية في تونس وندعو الله لها بالمغفرة والرحمة".
وقالت انها ستمضي في تطبيق وصايا والدتها في احترام الاختلاف".
رابط الفيديو
وكانت الفقيدة خضعت منذ شهر نوفمبر الماضي، إلى متابعة طبية مكثفة استدعتها وضعيتها الصحية حيث تم نقلها الى فرنسا لتلقي العلاج اين وافتها المنية فجر يوم الجمعة .
والتحقت العبيدي بمجلس نواب الشعب في هذه الدورة النيابية في مارس 2020 في اطار سد شغور اثر تعيين النائب ورئيس القائمة لدائرة نابل 2 عن حركة النهضة احمد قعلول في خطة وزير الشباب والرياضة وتولت النائبة الأولى منصب النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 وهي مترشحة عن دائرة فرنسا 1 .
كما ترشحت محرزية العبيدي في الانتخابات التشريعية 2014 /2019 بدائرة نابل 2 عن حركة النهضة وفازت بمقعد بالبرلمان وتولت رئاسة لجنة شؤون المراة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين
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