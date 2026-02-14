تباين أوروبي حيال خطاب روبيو في ميونيخ وتحذير من “الاطمئنان المفرط”

ترحيب أوروبي حذر





تحذير بريطاني من الاطمئنان



موقف بولندي: روسيا هي التهديد



وصف وزير الخارجية الأمريكيالولايات المتحدة بأنها، في رسالة شدد من خلالها على وحدة الصف عبر الأطلسي خلال مشاركته في، غير أن ردود الفعل الأوروبية جاءت متباينة بين الترحيب الحذر والدعوة إلى الاعتماد على الذات.رئيسة المفوضية الأوروبيةاعتبرت أن خطاب روبيو كان مطمئنا، مشيرة إلى أنه أكد رغبة واشنطن في رؤية “أوروبا قوية داخل الحلف”، وهو ما قالت إن الاتحاد الأوروبي يعمل عليه بشكل مكثف. وأقرت في المقابل بوجود نبرة أكثر حدة لدى بعض أعضاء الإدارة الأمريكية، لكنها شددت على وضوح رسالة وزير الخارجية.بدوره، رأى وزير الخارجية الفرنسيأن الخطاب لم يحمل جديدا، واعتبر أن الإشارة إلى التراث المشترك بين ضفتي الأطلسي أمر مرحب به، مؤكدا في الوقت نفسه أن بناءيظل خيارا استراتيجيا لا يتأثر بتبدل الإدارات أو الخطابات.أما وزير الخارجية الألمانيفاعتبر الكلمة رسالة واضحة بالتمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد، وفي مقدمته الأمم المتحدة.في المقابل، دعا رئيس الوزراء البريطانيإلى عدم الانخداع بالنبرة الودية للخطاب، محذرا من “الاستحمام في مياه الرضا الدافئة”، ومؤكدا أن أوروبا مطالبة بالوقوف على قدميها وتعزيز قدراتها الذاتية.من جهته، رحّب وزير الخارجية البولنديبما وصفه بعودة “التهذيب الأمريكي”، لكنه أبدى خيبة أمل من غياب أوكرانيا كأولوية واضحة في الخطاب، معتبرا أن