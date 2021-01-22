تكليف الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بفتح بحث اثر العثور على مواد غذائية فاسدة بميناء رادس

باب نات -

صرح عمر الحنين مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية ببن عروس اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 لباب نات ان النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت اليوم لاعوان الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بفتح الابحاث الازمة أثر تداول وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العثور على كميات هامة من المواد الغذائية المتمثلة في أرز وقهوة فاسدة وبصدد الترويج بالسوق لاستهلاكها ..موضحا في السياق ذاته انه اذن للفرقة المذكورة بالتوجه لعين المكان والقيام باجراءات المعاينات لتحديد المسؤوليات مبينا ان الابحاث متواصلة وعلى ضوء ما سيتم التوصل له سيتم توجيه التهم...يذكر أن نواب أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و التجارة و الخدمات بمجلس نواب الشعب أدوا أمس زيارة لمخازن الديوان التونسي للتجارة للتثبت من كميات من الارز والقهوة والحليب (معلب) المنتهية الصلوحية والفاسدة، وذلك على اثر ورود تقارير مدعمة بالصور والمعطيات تفيد بوجود شبهة سوء تصرف فيها .وتتمثل الكميات الموردة التي سيقع التثبت منها واتلاف الفاسد منها لاحقا، وفق رئيس اللجنة في 6500 طن من الارز اغلبها مصاب بالسوس، و120 الف طن من القهوة و22 الف لتر من الحليب، والتي وقع توريدها من تايلندا عن طريق وسيط (شركة سويسرية).